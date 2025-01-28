24 ilde DAEŞ operasyonu: 100 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ'e yönelik son bir haftadır devam eden "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 24 ildeki operasyonlarda 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonların; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlendi belirtildi.