24 ilde zehir tacirlerine operasyon. 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyonların ayrıntılarını açıkladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre son 10 günde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 144 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.