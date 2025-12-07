24 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM İstanbul, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışların Bingöl, Erzurum, Van, Şırnak, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Muş ve Tunceli'de kar şeklinde olması bekleniyor.

DON VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor. MGM ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.