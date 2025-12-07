24 ile sarı kodlu uyarı
07.12.2025 04:55
Son Güncelleme: 07.12.2025 05:10
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji İstanbul'un da aralarında olduğu 24 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM İstanbul, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışların Bingöl, Erzurum, Van, Şırnak, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Muş ve Tunceli'de kar şeklinde olması bekleniyor.
DON VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor. MGM ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 11 derece.
- İstanbul 14 derece.
- Denizli 15 derece.
- İzmir 17 derece.
- Adana 15 derece.
- Ankara 11 derece.
- Samsun 18 derece.
- Malatya 8 derece.
- Erzurum 7 derece.
- Diyarbakır 14 derece.
- Gaziantep 13 derece.