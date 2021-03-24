24 Mart 2021 corona virüs tablosu: 146 can kaybı, 29 bin 762 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

24.03.2021 - 19:07

24 Mart 2021 corona virüs tablosu: 146 can kaybı, 29 bin 762 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye genelinde corona virüs salgınında vaka, can kaybı ve ağır hasta sayısı artıyor. Vaka sayısı son ayların en yüksek seviyesinde...

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1720 oldu, 17 bin 761 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre de 211 bin kişiye yapılan testlerden 26 bin 182'si pozitif çıkmış,  138 kişi hayatını kaybetmişti. 

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