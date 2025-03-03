24 milyon liralık vurgun: 64 kişi kar payı vaadiyle dolandırdı

Kayseri'de 64 kişiyi 24 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sanığın cezası belli oldu.



1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar V.A. ve firari kardeşi M.A. katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık V.A'ya, 57 mağdura yönelik "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan toplam 157 yıl 6 ay hapis ve 350 bin lira adli para cezası verdi.



Heyet, firari sanık M.A'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2022'de, hayvan maması ve ilaçları üzerine şirket kuran V.A. ile kardeşi M.A'nın kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.