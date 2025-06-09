24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kenan A. (61) yönetimindeki otomobil ile Altay Ç.'nin (41) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında bulunan Altay Ç.'nin kardeşi Ebru U. hafif yaralandı.

Ebru U. ayakta tedavi edilirken, Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Evli olan Ebru U.'nun dünkü kazada da hafif yaralandığı, tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.