24 saatte aynı yerde 2 kez yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı. Kaza da yaralanan yolcunun bir gün önce de aynı yerde motosikletle kaza yaparak yaralandığı öğrenildi. 24 saat içinde 2 kez yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Konak sokak üzerinde seyir halinde olan Kenan A. (61) yönetimindeki otomobil ile Altay Ç. (41) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Ebru U. (24) yaralandı.

Yaralı haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza da yaralanan yolcu, dün aynı yerde motosiklet kazası yaparak yine ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.