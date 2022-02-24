24 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 281 can kaybı, 79 bin 708 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Covid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.

'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 455 bin 201 testte 79 bin 708 vaka tespit edildi. 281 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 455 bin 201 testte 79 bin 708 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,02 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 659 bin 736, 2'nci dozda 52 milyon 771 bin 929 ve 3'üncü dozda 26 milyon 933 bin 128 olmak üzere toplam 145 milyon 344 bin 212 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



'HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

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