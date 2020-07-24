24 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, 937 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. 24 saatte 937 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti

24.07.2020 - 19:14

24 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, 937 vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte bin 9 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.

''FARK AZALDI''

Fahrettin Koca, corona virüste son bilgileri paylaşırken şu ifadelere de yer verdi:

"Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı."

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