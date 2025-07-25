24 Temmuz'da Türkiye'nin en sıcak yeri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en sıcak gün olacak denilen 23 Temmuz'u geride bıraktı.



Kavurucu sıcakların etkili olduğu 24 Temmuz'da en yüksek sıcaklık Siirt Kurtalan'da 49,1 ile ölçüldü. 23 Temmuz'a 47 derece ile ülke rekorunu elinde tutan Kurtalan, 24 Temmuz'da da sıcaklıkta birinci sırada yer aldı.



Kurtalan'ı 48,8 derece ile Mardin Kızıltepe ve Şırnak Cizre, 48,1 ile Şanlıurfa Ceylanpınar, 48 ile Şırnak Silopi, 47,9 derece ile Batman Beşiri, Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Birecik izledi.



Dün Türkiye'nin önemli bölümü 40 derecenin üzerinde bunaltıcı sıcaklarla mücadele etti. Bursa'nın Gürsu ilçesinde termometreler 41,2, Yıldırım'da 41, Kestel'de 40,7, Gemlik'te 40,2 dereceyi gösterdi.



Balıkesir'in Gömeç ilçesinde en yüksek sıcaklık 41,5, Ayvalık'ta 41, Edremit'te 40,8 ve Burhaniye'de 40,5 derece oldu.



İzmir'in Urla ilçesi 24 Temmuz'u 44,3 derece, Kiraz 43,8, Menderes 43,7, Bayındır 43,3, Torbalı 42,9 ve Kemalpaşa 42,8 derece ile geçirdi.



Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde termometreler, 46,4, Kuyucak'ta 45,5, Nazilli'de 45,1, Bozdoğan'da 44,3 ve Buharkent'te 44,2 dereceyi gösterdi. Aydın merkez ve ilçelerinde genel olarak hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde oldu. Denizli Sarayköy'de en yüksek sıcaklık 44,9 ve Pamukkale'de 43,5 derece olurken, kentin önemli bölümü 24 Temmuz'u 40 derecenin üzerinde geçirdi.