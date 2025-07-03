24 yaşındaki Aziz'in şüpheli ölümü

Hatay'da 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'nun su kanalında cansız bedeni bulundu.

24 yaşındaki Aziz'in şüpheli ölümü

'da bir genç ölü bulundu.

Olay, İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, su kanalında bulunan kişinin Aziz Sağlamoğlu olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlamoğlu'nun cenazesi nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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