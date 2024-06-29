24 yaşındaki Alp öldürüldü: Üç kardeş gözaltında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kahvehane işleten 24 yaşındaki Alp Avcı bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili üç kardeş gözaltına alındı.

24 yaşındaki Alp öldürüldü: Üç kardeş gözaltında
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'nin Ayvacık ilçesi Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde, kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) ile elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce suç aleti bıçakla yakalandı.

Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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