24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İzmir'de yakalandı
04.01.2026 16:40
IHA
İHA
İzmir'de silahla yağma suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
İzmir'de aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekipler Konak ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda T.B. isimli zanlı yakalandı.
T.B. hakkında silahlı yağma suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.