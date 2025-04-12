24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Muğla'da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 yaşındaki A.Y.'nin ilçede bulunduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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