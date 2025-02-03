239 gündür aranıyordu: Köyde bulunan kafatasının kayıp gence ait olduğu düşünülüyor

Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik Köyü’nde 9 Haziran 2024 tarihinden beri kayıp olan Hasan Koç’un bulunmasına yönelik arama çalışmaları yapılmıştı.

Çalışmalar sonucunda Çorakdere mevkiinde Hasan Koç’a ait olduğu düşünülen kafatası parçasına rastlandı. Numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Numunelerin Hasan Koç’a ait olup olmadığı Adli Tıp’tan gelecek sonucun ardından belli olacak.