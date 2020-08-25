25 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 24 can kaybı, bin 502 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 502 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı

261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak"



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