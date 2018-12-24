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25 Aralık kumpas davasında karar çıktı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada 13'ü tutuklu 71 sanığa "son sözleri" soruldu. Sanıklardan bir bölümü beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 polisi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza, "darbeye teşebbüs" iddiasıyla verildi.
Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ın dosyaları ayrıldı. Diğer sanıklar ise "FETÖ üyesi olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme'' suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.