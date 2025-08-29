25 bıldırcın ve 21 keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesi kırsalında 27 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir doğa koruma faaliyetinde kaçak avcılardan (25 adet bıldırcın, 21 adet keklik) ele geçirildi.



Veteriner tarafından tedavi ve muayeneleri yapılan kuşlar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle 28.08.2025 günü doğal yaşam alanlarına salındı. Doğal yaşamın korunması, yaban hayvanlarının güvenliği, biyolojik çeşitliliğinin devamlılığı, ekosistem sisteminin sürdürülebilmesi ve çevre bilincinin artırılması amacıyla benzer faaliyetlere aralıksız devam edildiği belirtildi.