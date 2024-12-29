25 bin liralık kıyafet çalan hırsız suçüstü yakalandı

Kartepe'de M.J. isimli yabancı uyruklu şahıs, bir iş yerinden 25 bin TL değerinde giyim eşyası çaldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kartepe Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli suçüstü yakalandı.

Hakkında "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli işlem başlatılan şahsın sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldı.