25 bin liralık kıyafet çalan hırsız suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinden 25 bin TL değerinde giyim eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.

25 bin liralık kıyafet çalan hırsız suçüstü yakalandı

'de M.J. isimli yabancı uyruklu şahıs, bir iş yerinden 25 bin TL değerinde giyim eşyası çaldı.

Emniyet Müdürlüğü Kartepe Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli suçüstü yakalandı.

Hakkında "iş yerinden ve kurumdan " suçundan adli işlem başlatılan şahsın sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldı.

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