25 bin okul servisi yollara çıkıyor

6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayacak eğitim öğretim dönemine çok az bir süre kala servis personeli de hazırlıklarını tamamlıyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, uzaktan eğitim nedeniyle çoğunluğu 20 aydır kontak çevirmeyen servislerdeki son durumu ve sektördeki problemleri ntv.com.tr’ye anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ni geçtiğimiz günlerde güncellemişti. Buna göre öğretmenler başta olmak üzere kantin çalışanı, servis personeli ve memur gibi aşı olmayan okul çalışanlarına haftada en az 2 defa PCR testi zorunlu oldu.



Servis personelinin aşılama ile ilgili bir problemi olmadığını belirten Öztürk, sadece 1 kişinin aşı yaptırmadığını ve haftada 2 kez pcr testi yaptırmayı kabul ettiğini söyledi.



25 BİN SERVİS ÇALIŞACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yazan kurallara harfiyen uyulduğunu söyleyen Öztürk, ”Servisler yeni eğitim-öğretim yılı için tamamen hazır. Servislerin temizliği için bütün kurallara uyuyoruz. En çok temas edilen yerler dezenfekte ediliyor. Koltuklara numaralar koyuyoruz. Her öğrencinin koltuğu sene boyunca sabit olacak ve aynı koltuğa oturacak. Yer değiştirme olmayacak” dedi.



2019-2020 eğitim öğretim yılında açıklanan verilere göre 21 bin servisin çalıştığını söyleyen Öztürk, 2021-2022 yılında 25 bin servisin çalışacağını belirtti.

"OTO YIKAMADA ÇALIŞAN ŞOFÖR VAR"

Servislerin birçoğunun yaklaşık 20 aydır çalışmadığını ve bu durumun sektördeki personel açısından ciddi bir problem oluşturduğunu kaydeden Öztürk, sektörün aradan geçen dönemde önemli sayıda çalışanını kaybettiğini belirtti.

Şoför ve hostes bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Öztürk, "20 aydır işini yapamayan herkes farklı sektörlere dağıldı. Oto yıkamada çalışan veya internet sitelerinin kuryeliğini yapanlar var. İnsanlar şoförlüğe dönerlerse, olası bir kapanma durumunda tekrar işlerini kaybetmekten korkuyorlar. Şu an hali hazırda çalıştıkları yerleri bırakıp gelmek istemiyorlar” dedi.

"ŞOFÖRLERİN YÜZDE 80'İ GEÇİNEMİYOR"

Öztürk, okul saatleri konusuna da dikkat çekerek, bu durumun servis personelini maddi anlamda çok zorladığını anlattı.

Servislerin öğrencileri sabah 08.00-08.30 saatlerinde alıp okula bıraktıklarını ifade eden Öztürk, "Bu saatlerden dolayı okul servisleri sadece tek bir sefer yapabiliyor ve farklı sektörlerde personele servis yapamıyorlar. Şoförlerin yüzde 80’i geçimini sağlayamıyor. Okullardaki servis giriş saatlerine yeni düzenlemeler yapılırsa servisler ilköğretim ve ortaöğretim için iki tur yapabilirler. Bu durum trafik yoğunluğuna da şoförlerin gelirlerine de daha olumlu yansır.” şeklinde konuştu.

"MAAŞLAR YETERLİ GELMİYOR"



Servisçilerin 20 aydır çalışmadığını fakat trafiğe çıkmak için araçların bakımını yaptırdığını belirten Öztürk, “Bir şoförün bir servis için aylık maaliyeti 4 bin 300 TL. 16 kişilik bir servisin en kısa mesafedeki toplam ücreti ise 5 bin - 6 bin tl aralığında. Yakıt ve bakım masrafları da eklendiğinde maaşların yeterli gelmediği ortada” dedi.



Öztürk, velilerin fiyatlara karşı olan tutumuyla ilgili sorumuzu ise, “Uzak mesafede oturan veliler çocuklarını mecburen servisle gönderiyorlar. Fakat yakın mesafedekiler aramıyor bile. Açıkçası bizler de pazartesi günü okullar açıldığında ne durumda olduğumuzu göreceğiz” şeklinde yanıtladı.