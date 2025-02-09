25 günlük erkek bebeği sokağa annesi bırakmış: Adliyeye sevk edildi

Dün saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi'nde sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahade altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



BEBEĞİ ANNESİ BIRAKMIŞ



Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bir kadının bebeği bıraktığı tespit edildi.

Polisin çalışması sonucu kadın, Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğin annesi olduğu ortaya çıkan kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.