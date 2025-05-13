25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep'te, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.