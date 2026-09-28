25 ilde siber suç operasyonu: 286 tutuklama

Siber suçlara yönelik 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 473 şüpheli gözaltına alındı. Son 5 günü kapsayan operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 286’sı tutuklanırken, 92’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerindeki para transferlerine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Bazı şüphelilerin ise vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi.

Operasyonlarda yakalanan 473 şüpheliden 286’sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.