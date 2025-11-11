25 ilde siber suç operasyonu: 403 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

25 ilde 403 şüphelinin “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalandığını belirten Yerlikaya; bu operasyonlarda yakalanan 179 şüphelinin tutuklandığını, 97'sine adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Yaklaşık 72 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu” dedi.