25 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 25 şehirde uyuşturucu imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Operasyonda 8 ayrı yerel suç örgütü çökertildi.



Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 654 kilogram uyuşturucu madde ile 796 bin uyuşturucu hapa el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 245 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

