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25 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 ayrı yerel suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hapa el konulduğunu, 245 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

25 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 25 şehirde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 8 ayrı yerel suç örgütü çökertildi.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 654 kilogram uyuşturucu madde ile 796 bin uyuşturucu hapa el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 245 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

25 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 suç örgütü çökertildi - 1

Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlara bin 472 emniyet personelinin katıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini vurguladı.

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