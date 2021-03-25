25 Mart 2021 corona virüs tablosu: 157 can kaybı, 28 bin 731 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 157 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi.

Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 22:23 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 22:51

25 Mart 2021 corona virüs tablosu: 157 can kaybı, 28 bin 731 yeni vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 186 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a ulaştı.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 222 bin 753 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı bin 210 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı bin 790 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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