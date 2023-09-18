25 milyon dolarlık yat anlaşmazlığında, Susurluk Davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun hayatını kaybettiği çatışma ilişkin 2 yıldır süren davada karar açıkladı.

Sanıklar nefsi müdafaa ile öldürmek suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı.



Olay 20 Aralık 2021'de İstanbul Kalamış'taki bir restoranda yaşandı.

Bir tarafta Susurluk Davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan diğer tarafta ise Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır vardı.

Taraflar 25 milyon dolarlık yat konusunda anlaşamadı.

Ziya Bandırmalıoğlu bir anda ayağa kalkıp silahını çekti. Bandırmalıoğlu’nun arkadaşı Şahin Arslan da ateş etmeye başladı.

Bu sırada Fuat Çakır, elinden silahını aldığı Bandırmalıoğlu'na ve Arslan'a ateş etti, ortalık bir anda savaş alanına döndü.