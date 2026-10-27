25 milyon liralık sigorta dolandırıcılığında 'kiralık sürücü' yöntemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini kurgu kazalarla dolandıran şebekeye yönelik 2022 yılında çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şebeke üyelerinin 76 trafik kazası kurgulayarak iş birliği yaptıkları eksperlerin yardımıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim’de çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda aralarında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacıların da bulunduğu 86 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin cezaevinde olduğu belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KAZALI ARAÇLARI ONARILMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında şebekenin, kurgu kazalarda ‘kiralık sürücü’ kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, para karşılığı tuttuğu sürücüleri araçlara bindirip trafik kazalarını kurguladıkları, önceden planladıkları noktalarda araçları az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları saptandı.

Daha sonra kaportacıya götürdükleri araçları, anlaştıkları eksperler aracılığıyla onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden ödeme aldıkları belirlendi.

Bu paranın da şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı, eksperlere de komisyon ödendiği belirtildi.

25 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Ayrıca polisin yaptığı takip sırasında bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı, 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterilip, her devir işlemi sonrasında da farklı sigorta şirketinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle 98 farklı aracın kullanıldığı kazalarda yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

58 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 86 şüpheliden 58’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.