25 milyon liralık vurgun yapan tefecilere ''Yosun'' operasyonu: 17 gözaltı

Şüphelilerin, kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını sorguladığı, mağdurların mal varlığına göre bankalardaki risk durumunu öğrendikleri tespit edildi.



Bu yöntemle 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan şüphelilerin, kimlik ve adres bilgileri belirlendikten sonra 17 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 58 senet, 7 para alışverişlerinin tutulduğu doküman, 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.