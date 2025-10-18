25 milyonluk lüks araç kopya anahtarla çalındı

Zonguldak'ta araç sahibi R.Y., akşam saatlerinde evine gelerek otomobilini park etti. Sabah kalktığında aracının yerinde olmadığını fark eden R.Y., durumu Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ARAÇ BURSA'DA BULUNDU

Ekipler yaklaşık bir hafta boyunca ilçe genelindeki tüm KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek, aracın Bursa istikametine götürüldüğünü tespit etti. Yapılan koordineli ve titiz çalışma sonucunda araç Bursa'da bulundu.

Düzenlenen operasyonla A.K., E.Y. ve G.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki H.G. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KOPYA ANAHTARLA ÇALINDI

Olayın yaşandığı siteye ait güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kopya anahtarla aracı rahatlıkla açıp olay yerinden uzaklaştığı anlar dikkat çekti.

Araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir zorlama, kırılma ya da zarar verici bir ize rastlanmadı. Lüks otomobilin kopya anahtar kullanılarak çalındığı belirlendi.

