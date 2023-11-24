25 polise rüşvetten tutuklama talebi

İstanbul'da rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan 25 polisin tutuklanması istendi.



Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı kamyonların, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerden geçtiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 67 olayda, 46 polis memuru ve 62 sivilin rüşvet alıp verme suçuna karıştığı tespit edildi. Emniyet ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı.

İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım sabah saatlerinde 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçildi. Operasyon sonucunda 46 polis gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.