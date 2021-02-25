25 Şubat 2021 corona virüs tablosu: 73 can kaybı, 9 bin 572 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

25.02.2021 - 21:15

25 Şubat 2021 corona virüs tablosu: 73 can kaybı, 9 bin 572 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 

Buna göre, son 24 saatte 126 bin 527 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 210 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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