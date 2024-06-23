25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü kimdir? (Ferhat Encü'nün biyografisi)

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'te oynadığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetti. HDP'li eski vekil Ferhat Encü'nün Portekiz'i tebrik paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Paylaşım ardından Ferhat Encü hakkında araştırmalar başladı. Peki, Ferhat Encü kimdir?

25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü kimdir? (Ferhat Encü'nün biyografisi)

25. ve 26. dönem milletvekili Ferhat Encü 5 Ağustos 1985'te Şırnak, Roboski’de doğdu. Lise mezunu olan Encü, 7 Haziran seçimlerinde, 25. Dönemde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili seçildi. Ardından yapılan 1 Kasım seçiminde de 26. Dönem HDP Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

4 Kasım 2016'da Şırnak'ta tutuklanan Encü hakkında, Roboski katliamının ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Haziran 2017'de hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası kararı verildi. Bu ceza 19 Ekim 2017 tarihinde onandı.

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