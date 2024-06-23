25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü kimdir? (Ferhat Encü'nün biyografisi)

25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü 5 Ağustos 1985'te Şırnak, Roboski’de doğdu. Lise mezunu olan Encü, 7 Haziran seçimlerinde, 25. Dönemde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili seçildi. Ardından yapılan 1 Kasım seçiminde de 26. Dönem HDP Milletvekili olarak Meclis’e girdi.



4 Kasım 2016'da Şırnak'ta tutuklanan Encü hakkında, Roboski katliamının ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Haziran 2017'de hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası kararı verildi. Bu ceza 19 Ekim 2017 tarihinde onandı.