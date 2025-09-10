25 yaşındaki gencin acı ölümü: Süt kamyonetinden düştü

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 25 yaşındaki Ertuğrul K. arkadaşı olan A.S.’ye ait kamyonet ile köylere süt toplamaya gitti.

Dönüşte kamyonetin kasasına oturan Ertuğrul K. araç kasisten geçerken bir anda dengesini kaybederek yola düştü. Araç sürücüsü A.S., arkadaşının düştüğünün farkına varmadan yoluna devam etti. Yoldan geçen vatandaşlar yol üzerinde yatan birisini görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü A.S. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.