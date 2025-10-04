25 yaşındaki Naim motosiklet kazası kurbanı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletin refüje çarptığı kazada sürücü Naim Altınışık yaşamını yitirdi.
Mersin'in Toroslar ilçesi Öğretmenler Mahallesi D -400 Karayolu Hal kavşağında Naim Altınışık (25) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Naim Altınışık, ambulansla hastaneye götürüldü.
Altınışık burada kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Mersin Tarsus
- Ölüm