25 yaşındaki Özlem’in şüpheli ölümü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Özlem Yürük isimli kadın, erkek arkadaşı İsmail Arı’nın evinde ölü bulundu. Evde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan İsmail Arı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

25 yaşındaki Özlem’in şüpheli ölümü

Lüleburgaz’da yaşayan 25 yaşındaki Özlem Yürük isimli kadın, erkek arkadaşı İsmail Arı’nın evinde ölü bulundu.

Arı, sabah saatlerinde Yürük’ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112’yi aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı.

Yürük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

Gözaltına alınan Arı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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