25 yaşındaki Sultan hemşire corona virüse yenik düştü

Afyonkarahisar'da İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli Sultan Fidan (25) yaklaşık 2 hafta önce corona virüse yakalandı.

Durumu kötüleşen Fidan ardından Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Sultan Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.

Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin corona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.