25 yaşındaki Sultan hemşire corona virüse yenik düştü

Afyonkarahisar'da 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire Sultan Fidan, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haberler - İHA 30.11.2021 - 16:02

25 yaşındaki Sultan hemşire corona virüse yenik düştü

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'da İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli Sultan Fidan (25) yaklaşık 2 hafta önce corona virüse yakalandı.

Durumu kötüleşen Fidan ardından Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Sultan Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.

Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin corona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.

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