25 yaşındaki Sultan hemşire corona virüse yenik düştü

Haberler - İHA 30.11.2021 - 16:02
Afyonkarahisar'da İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli Sultan Fidan (25) yaklaşık 2 hafta önce corona virüse yakalandı.
Durumu kötüleşen Fidan ardından Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Sultan Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.
Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin corona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.