25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., yakalandı.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından, yapılan takip, analiz ve saha çalışmaları sonucunda yakalanan A.Z., adli işlemlerinin tamamlanması sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.