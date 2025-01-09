25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Şehir turu atarken yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı.



İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

