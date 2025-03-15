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25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, villada yakalandı

Konya'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı villada gözaltına alındı.

25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, villada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C'nin merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi'ndeki villada saklandığını tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreste hükümlüyü yakaladı.

Hükümlünün yakalanma anı polis kamerası tarafından kaydedildi.

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