25 yıl kesinleşmiş hapis cezası var: Firari hükümlü yakalandı
Van'ın Gevaş ilçesinde, 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü ekipler tarafından yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kuşuk Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A. yakalandı.
S.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
