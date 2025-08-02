25 yıl önce vahşice öldürülmüştü: Çağla'nın katili 196 ülkede aranacak

Kamuoyunda yıllardır konuşulan ve halen faili meçhul olarak bekleyen Çağla Tuğalaltay cinayeti bir kez daha raftan indirildi. Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, üzerindeki okul formasını bile çıkarmaya fırsat bulamadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü.

3 PARMAK İZİ VE DNA ÖRNEKLERİ KİMSEYLE UYUŞMAMIŞTI



Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu tespit edilen 3 parmak izi tespit edilmişti. Ancak yapılan çalışmalarda bu parmak iziyle ilgili bir eşleşme bulunamamıştı. Öte yandan Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarında da bir erkeğe ait olduğu belirlenen DNA örnekleri bulunmuştu. Ancak hem bu DNA örnekleri hem de binanın girişinde bulunan kan lekesinden alınan örneklerle ilgili bir eşleşme bugüne kadar olmamıştı.



ŞİMDİ 196 ÜLKEDEKİ ÖRNEKLER TARANACAK



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 yıldır aydınlatılamayan Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili bu yıl içerisinde kapsamlı bir çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla başlatılan çalışmalarda, bulunan örneklerin İnterpol de bulunan örneklerle karşılaştırılmasına karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün talebi üzerine Cumhuriyet Savcılığı, parmak izi ve DNA bulgularının İnterpol arşivinden taranmasına izin verdi. Bulguların İnterpol’e üye 196 ülkenin kayıtlarıyla karşılaştırılacağı öğrenildi.