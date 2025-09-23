25 yıllık sır cinayet aydınlatıldı: Yastıkla boğmuş

Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Balıkesir’in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü’nde 2000 yılındaki bebek cinayetinin aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın detaylı ve sıkı şekilde gerekli tüm araştırmaların yapılmasına dair talimatları ile ivedilikle soruşturmaya başlandı.

YASTIKLA BOĞMUŞ

Yaklaşık olarak iki ay boyunca yapılan gizli ve sıkı araştırmalar sonucunda şüpheli D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü iki aylık kız kardeşi olan Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi.

YAKALANDI

Şüpheli şahıs, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli D.İ. alınan ifadesinde konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini, kız kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.