250 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'dan dönüşler başladı

Bayram tatilinin Bodrum’da geçiren turistler ilçeden ayrılmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 12 saate 20 bin araç çıkış yaptı.

250 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'dan dönüşler başladı

Kurban Bayramını ’da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın akın giriş yapmıştı.

250 bin aracın girdiği Bodrum’da Kurban bayramı hareketli geçti. Bayramın bitmesinin ardından dönüş yolculuğuna geçen yerli turist trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu.

TRAFİK KİTLENDİ

Otellerin çıkış saatleri 11.00 ila 14.00 olduğu için trafik öğle saatlerinde yoğunlaştı. Otellerden çıkış yapan tatilciler memleketlerine dönmeye başladı.

12 saate 20 bin aracın çıkış yaptığı ilçede kilometrelerce araç kuyrukları oluşmaya başladı.

9 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçirmek isteyen bazı yerli turistlerin ise hafta sonu çıkış yapacağı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...