250 kiloluk demir kapı 9 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi

Bursa Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı, oyun oynayan Asmin Ç'nin üzerine devrildi.

Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.