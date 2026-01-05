250 milyon liralık yedek parça vurgunu. 25 şüpheli tutuklandı
05.01.2026 08:46
NTV - Haber Merkezi
İnternet üzerinden otomobil yedek parçası satışıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli tutuklandı.
Otomobil yedek parçası satın almak isteyen vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon yapıldı.
Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin 500'den fazla kişiyi 250 milyon lira dolandırdığını açıkladı.
25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i hakkında tutuklama kararı verildi.
Şüphelilerden dördü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İnternet üzerinden otomobil yedek parçası almak isteyen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.