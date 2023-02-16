250'yi aşkın kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.



Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.



KAYIPLAR 250'Yİ AŞTI

Kahramanmaraş Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı. Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı 250’yi geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi’ni örnek göstermişti.

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, “Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır" demişti.