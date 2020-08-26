26 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 20 can kaybı, bin 313 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 313 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

''BAZI İLLERDE ÖZEL TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALDIK''

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak''

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