26 ayrı suçtan aranan kişi parkta otururken yakalandı

Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 400 bin TL para cezası bulunan kişi, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından parkta otururken yakalandı.

26 ayrı suçtan aranan kişi parkta otururken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak yapılan çalışmalarda polis ekipleri, Demirkapı Mahallesi Hulkibey Caddesi üzerinde parkta oturan bir kişiden şüphelendi.

C.A. isimli şüphelinin yapılan sorgusunda 26 ayrı dosyasından 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 400 bin TL para cezası bulunduğu tespit edildi. C.A. gözaltına alınarak Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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