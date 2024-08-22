26 ayrı suçtan aranan kişi parkta otururken yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak yapılan çalışmalarda polis ekipleri, Demirkapı Mahallesi Hulkibey Caddesi üzerinde parkta oturan bir kişiden şüphelendi.

C.A. isimli şüphelinin yapılan sorgusunda 26 ayrı dolandırıcılık dosyasından 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 400 bin TL para cezası bulunduğu tespit edildi. C.A. gözaltına alınarak Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.