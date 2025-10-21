26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı: Hangi birime kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı'na 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı: Hangi birime kaç kişi alınacak?

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında 'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

Alınacak personelin, 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı: Hangi birime kaç kişi alınacak? - 1 Resmi Gazete'de istihdam edilecek hizmet birimleri paylaşıldı. 
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...