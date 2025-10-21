26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı: Hangi birime kaç kişi alınacak?
Sağlık Bakanlığı'na 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Alınacak personelin, 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.
Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de istihdam edilecek hizmet birimleri paylaşıldı.
- Etiketler :
- Sözleşmeli Personel
- Sağlık Bakanlığı
- Personel Alımı